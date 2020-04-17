أحمد شوبير: الخطيب طالب وزارة الرياضة بمساندته في أزمة علاج مؤمن زكريا

أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمود الخطيب طالب بمساندة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في قضية مؤمن زكريا.





وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية له اليوم الجمعة، إن في اجتماع محمود الخطيب ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، تم التطرق إلى أزمة علاج مؤمن زكريا.





وأشار أحمد شوبير إلى أن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، طالب من أشرف صبحي مزيدا من المساندة، خاصة وأن علاج مؤمن زكريا يحتاج للمزيد من الموارد المالية.



