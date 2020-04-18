تعرف على أسباب تأخير تشغيل السيارة في الصباح



نهتم جميعا بسياراتنا ولكن في بعض الأحيان تضعنا في مواقف محرجة وأبرزها تأخر أو عدم استجابة محرك السيارة للعمل خصوصا صباحا لأنه في هذا الوقت تكون أجهزة السيارة في حالة خمول ويجب أن تكون السيارة في حالة جيدة لتدور بسهولة في هذا الوقت، لأن هذا الوقت يعتبر من معايير قياس مدي جودة المحرك و في هذا السياق نطرح عليكم بعض الاسباب التي من شأنها تأخر تشغيل السيارة في الصباح .





تاخير تشغيل السيارة في الصباح



1 – عطل في ضغط للوقود

2 – خمول في مضخة الوقود

3 – تسييل أو تسريب بنزين من البخاخات



4- بطارية السيارة ضعيفة



5- وجود مشكلة في البوجيهات



حدوث أي عطل في أي من الأجزاء السابق ذكرها يعيق تشغيل السيارة في جميع الاوقات خصوصا صباحا، لأنه كما نوهتنا أصعب فترة لتشغيل السيارة هي في الصباح خصوصا و الجو بارد لذلك يجب عليك مراجعة الميكانيكي الخاص بك لبيان ما هي العطل لإصلاحة وتفادي تعطل المحرك بشكل كامل .

