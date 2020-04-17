أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر يكشف هروب تميم خارج البلاد خوفا من كورونا.. شاهد

كشف فهد بن عبد الله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، عن هروب أمير البلاد تميم بن حمد بعد انتشار جائحة كورونا في الدوحة حيث قال "‏هرب ‎تميم على ‎يخت الوسيل عند جزر سيشل."





وقال أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا: "إن هذا الهروب تاريخي لأنه لم يسبق هروب أي رئيس في الدول الموبوءة".





وأضاف الأمير القطري قائلا : نهب وسرقة عصابة ‎الدوحة جففت الاقتصاد وجعلت ‎قطر لاتستطيع الصمود في حال إستمرار هذه الأزمة.





وأتم تغريدته قائلا : سرقة مقدرات وثروات الوطن يجب أن تتوقف، المواطن القطري يجب أن يحصل على كافة حقوقة."





وكانت وزارة الصحة القطرية قد أعلنت عن تسجيل 560 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4663 حالة.





وقالت الوزارة، في بيان، الجمعة، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 7 حالات.





وأشارت إلى تسجيل 49 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 464 حالة.





وأوضحت أن 4192 إصابة تخضع للعلاج حاليا، لافتة إلى فحص 1947 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 58328.







