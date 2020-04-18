السيسى يوجه بضمان الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من المواد البترولية.. برلمانيون: توجيهاته تحافظ على سير عجلة الاقتصاد.. ومطالب بزيادة منحة العمالة الغير منتظمة بسبب كورونا





وصرح السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الاجتماع تناول "استعراض موقف سوق النفط العالمي في ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد".





وقد وجه الرئيس بضمان الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من المواد البترولية، مع أهمية التزام كافة المشروعات التابعة لقطاع البترول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لحماية العمالة من الإصابة بعدوى كورونا.





وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع أثر تداعيات فيروس كورونا على اختلال ميزان العرض والطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم، خاصةً الاقتصادات النامية، فضلًا عن الاحتياجات المطلوبة للإنتاج، إلى جانب الآثار المرتبطة بآليات التجارة وتداول السلع والخدمات.

كما عرض وزير البترول مستوى المخزون الاستراتيجي للدولة من الزيت الخام والمنتجات البترولية المختلفة، سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي، فضلًا عن المتوسط اليومي للاستيراد والإنتاج والاستهلاك، مشيرًا في هذا الصدد إلى انتظام عملية نقل المواد البترولية وكذلك محطات تموين الوقود على مدار اليوم لخدمة المواطنين والأنشطة المستثناة من قرار حظر الانتقال بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد في ذات السياق التطرق إلى جهود وزارة البترول لمواصلة تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وكذا التوسع في نظام العدادات الذكية.



ومن جانبه، أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضمان الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من المواد البترولية، مع أهمية التزام كافة المشروعات التابعة لقطاع البترول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لحماية العمالة من الإصابة بعدوى كورونا.





وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن قبل ظهور أزمة كورونا فى العالم كانت هناك أزمة بين روسيا والسعودية أدت إلى انهيار سعر برميل النفط عالميًا، وذلك أدى إلى إحجام الدول عن الإنتاج إلى جانب توقف عملية التصدير مع ظهور فيروس كورونا فى العالم مما أدى إلى تقليل الاستهلاك بسبب توقف حركة الطيران وحظر التجوال وتوجيه الرئيس يؤكد حرصة على الحفاظ علي الاحتياطي من المواد البترولية خلال هذه الفترة.





وطالب النائب الجهات المسؤولة عن البترول بضرورة عمل دراسة حول تأجيل استيراد البنزين والسولار مؤقتًا لحين أنتهاء أزمة كورونا لزيادة الإنتاج وانخفاض الاستهلاك للأسباب التى تم ذكرها سابقًا، وضرورة ضخ الأموال التى سيوفرها عدم استيراد المواد البترولية فى زيادة المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه لـ 700 جنيه لزيادة دعمهم فى هذه الظروف الراهنة.





وشدد النائب على ضرورة معاقبة من يقوم بتقديم أوراقه وبياناته لوزارة القوى العاملة للحصول على المنحه وهو غير مستحق لها بتوقيع عقوبات قاسية عليه، مطالبًا بتضخ باقى الأموال الفائضة من عدم استيراد المواد البترولية بعد دراسة الحكومة لها لتوفير جميع المستلزمات الطبية ومد مظلة الرعاية الاجتماعية.





وتابع النائب حديثه: "أوجه رسالة للمواطن القادر سيب غيرك يستفيد فهو فى حاجة ماسة لكل جنيه".





وفى السياق ذاته، أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضمان الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من المواد البترولية، مع أهمية التزام كافة المشروعات التابعة لقطاع البترول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لحماية العمالة من الإصابة بعدوى كورونا.



