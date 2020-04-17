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فن

شارع أيامي لـ حسن شاكوش تحصد 5.4 ملايين مشاهدة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:51 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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محمد نحلة
حققت أغنية "شارع أيامي" للمطرب حسن شاكوش 5 ملايين و427 ألف مشاهدة، بعد طرحها أول أبريل الجاري عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك فى أول تعاون بين «شاكوش» وبين الفنان محمد رمضان، وهى الأغنية الدعائية لـ مسلسل البرنس. 

"شارع أيامى" غناء مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وحصدت 3 ملايين مشاهدة فى أول يومين من طرحها. 

وتقول كلمات الأغنية: "على ناصية شارع أيامي .. ساكن مع أحزاني في بيت .. قدام مني ساكنة آلامي ..".

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.

يذكر أن احدث مسلسلات محمد رمضان "زلزال" كان في شهر رمضان 2019، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة.
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