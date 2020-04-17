شارع أيامي لـ حسن شاكوش تحصد 5.4 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "شارع أيامي" للمطرب حسن شاكوش 5 ملايين و427 ألف مشاهدة، بعد طرحها أول أبريل الجاري عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك فى أول تعاون بين «شاكوش» وبين الفنان محمد رمضان، وهى الأغنية الدعائية لـ مسلسل البرنس.





"شارع أيامى" غناء مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وحصدت 3 ملايين مشاهدة فى أول يومين من طرحها.





وتقول كلمات الأغنية: "على ناصية شارع أيامي .. ساكن مع أحزاني في بيت .. قدام مني ساكنة آلامي ..".



