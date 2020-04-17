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فن

شيرين عبد الوهاب تقترب من 4 ملايين مشاهدة بـ مش قد الهوى ..فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:49 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب - مش قد الهوى
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سعيد فراج
حققت أغنية "مش قد الهوى" للفنانة شيرين عبد الوهاب، 3 ملايين و947 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 3 أبريل الجاري. 

"مش قدى الهوى" من كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية:

قالي انتي مش قد الهوي .. سيبي الهوي لناسه  
ايه دخلك باحساسه .. البعد فيكي حلال
وانا من ساعتها بعدت .. قاللي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة
وانا سيبته يتمادا .. اصل السكوت في الحاله دي هو ابلغ رد

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد، بعد آخر ألبوم طرحته "نساي" في أكتوبر 2018.
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