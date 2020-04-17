شيرين عبد الوهاب تقترب من 4 ملايين مشاهدة بـ مش قد الهوى ..فيديو

حققت أغنية "مش قد الهوى" للفنانة شيرين عبد الوهاب ، 3 ملايين و947 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 3 أبريل الجاري.





"مش قدى الهوى" من كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية:





قالي انتي مش قد الهوي .. سيبي الهوي لناسه