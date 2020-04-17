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محافظات

إصابة طبيب تخدير بالإسكندرية بـ كورونا وعزل مخالطيه 14 يوما

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:53 م
إصابة طبيب تخدير
إصابة طبيب تخدير بالإسكندرية بفيروس كورونا وعزل المخالطين له
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أحمد عبد العزيز
أعلنت كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، مساء اليوم، عن اكتشاف إصابة طبيب تخدير بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مؤكدًا أن الطبيب المصاب بفيروس كورونا يعمل بقسم التخدير بمستشفيات جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، عميد الكلية، إن الإصابة حدثت بعد تخدير حالة كانت تجري عملية طارئة بقسم العمليات بطب الأسنان جامعة الإسكندرية، وكانت تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.

وأشار عادل في تصريح له، إلى أن الطبيب كان على علم ودراية كاملة بالمرض، فكان حذرًا في التعامل مع زملائه الأطباء، بعد شعوره بالأعراض في بداية الإصابة، إلا أنه تقرر عزل المخالطين له لمدة 14 يوما كإجراء وقائي.
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