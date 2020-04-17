إصابة طبيب تخدير بالإسكندرية بـ كورونا وعزل مخالطيه 14 يوما

بعد إصابة 17 طبيبا وممرضا بـ كورونا.. إيقاف العمل بمعهد الأورام يومًا واحدًا فقط للتعقيم الشامل.. الأعلى للمستشفيات الجامعية: إجراءات لحماية الفرق الطبية والتمريض