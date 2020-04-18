3 أفلام تونسية بمهرجان "رؤى من أفريقيا" فى كندا

قدمت تونس ثلاثة أفلام في الدورة الـ36 للمهرجان السينمائي الدولي "رؤى من أفريقيا" بمونريال – كندا، وهي نسخة تقام من 17 إلى 26 أبريل الحالي على منصة رقمية، بسبب الأزمة الصحية العالمية الراهنة نتيجة انتشار وباء كورونا المستجد.





هذه الأفلام الثلاثة هي "البلوز العربي" لمنال العبيدي و"لا. نعم" لمحمود الجمني و"في بلاد العم سالم" للمخرج سليم بلهيبة.





ويتسابق الفيلم الأول على جائزة أفضل فيلم طويل، وتدور أحداثه في تونس، بعد ان تسببت الثورة في إغراق البلاد في الفوضى وفي بعض القلق والاضطرابات المتعلقة بأسئلة حول المستقبل السياسي للبلاد في ظل الأزمة الاقتصادية والعمليات الإرهابية التي جدت بالبلاد.





ويُنافس فيلم "لا. نعم" وهو وثائقي طويل، على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، وهو عمل من إنتاج سنة 2019، ويهتم فيه صاحبه بظاهرة الميز العنصري.





ويُنافس فيلم "في بلاد العم سالم" على جائزة أفضل فيلم روائي قصير. ويُتابع فيه المخرج قصة العام سالم حارس مدرسة في قرية متاخمة لمدينة تونس، يباشر سنة 2013، إجراء إصلاحات على المدرسة بإمكانيات بسيطة استعدادا للعودة المدرسية.





ويُعدّ المهرجان السينمائى الدولي “رؤى من أفريقيا” بمونريال أكبر مهرجان من نوعه في أميريكا الشمالية، إذ يعرض ما يناهز 100 فيلم كل عام حول أفريقيا.



