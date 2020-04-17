AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

علماء إسرائيليون يطورون فحصا لتشخيص كورونا أسرع من الحالي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:52 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
زعم علماء وباحثون إسرائيليون أنهم نجحوا في تطوير فحص لتشخيص فيروس كورونا يوفر النتائج بوقت اسرع 10 اضعاف عما هو عليه حاليا كما انه ارخص بكثير، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وأضاف الباحثون من الجامعة العبرية في القدس أن الفحص يعتمد على التقنيات المتبعة لاستخراج المادة الوراثية ( RNA , DNA) بواسطة كريات مغنطيسية وهي تقنية دارجة في المختبرات الوراثية إلا أنهم يستخدمون إضافة إليها سائلا خاصا لتسريع العملية .

وقام بتطوير الفحص الجديد البروفيسور، نير فريدمان، من الجامعة العبرية والبروفيسورة نعومي حبيب مع طاقم من الطلاب من مركز بحوث الدماغ في الجامعة ذاتها .

وتقول البروفيسورة حبيب إن فحوص الكورونا تستلزم الحصول على المادة الوراثية وان الكريات المغنطيسية المستخدمة في العملية يمكن إعادة تدويرها مما يجعل الفحص ارخص بكثير من الفحوص الحالية ولكنه يعطي النتائج بدقة اكثر وهناك جهاز آلي يعمل على تحليل 96 عينة في آن واحد، مشيرة الى ان مستشفى هداسا عين كارم اختبر الفحص الجديد واقر استخدامه وانه جاهز حاليا للشروع بالعمل فيه .


بدوره قال البروفيسور فريدمان انه تم اختبار الفحص الجديد على المئات من العينات التي تم اخذها من المرضى وان النتائج اثبتت انه على نفس المستوى واكثر من حيث الدقة مقارنة مع الفحوص المستعملة حاليا.

وقالت البروفيسور حبيب إن المرحلة المقبلة هي دخول الفحص الجديد الإنتاج بأعداد كبيرة علما بأن هذه التقنية قادرة على تحليل عشرات الالاف من العينات بدلا من الالاف كما هو الحال عليه في الوقت الراهن. 

ونوهت الى ان طاقم الباحثين تلقى استفسارات وطلبات للحصول على الفحص الجديد من جهات خارجية. 

وأعربت نعومي حبيب عن املها في ان يساعد الفحص الجديد في اعادة الحياة الى طبيعتها في البلاد وفي كافة انحاء المعمورة بأسرع وقت ممكن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علماء: آكل النمل الحرشفي قد يكون الرابط بين انتقال فيروس كورونا من الخفافيش للبشر

يستغرق ثوان .. اختبار علمى يكشف حقيقة الإصابة بـ كورونا.. تفاصيل

تطور جديد بشأن فيروس كورونا.. تعرف عليه

إسرائيل تعلن ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا

شاهد.. روبوت صيني بدل الأطباء لمكافحة العدوى وإنقاذ الأرواح

شركة إسرائيلية تخترع جهازا لتشخيص كورونا في 40 دقيقة .. فيديو

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية.. عماد متعب: لاعبو منتخب مصر أصيبوا بإنفلونزا الخنازير

بالأسماء.. مفاجآت فى الصفقات التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

الأحمر يتصدر.. الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في إفريقيا

أول تعليق من والد ياسمين صبري بعد زواجها من أحمد أبو هشيمة

الحكومة: شم النسيم إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية

تفاصيل إصابة ممرضة في ماسبيرو بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت في غيبوبة وقت الولادة.. أم متعافية من كورونا تحمل طفلتها للمرة الأولى.. صور

عشان الحظر.. خطوات بسيطة لتلوين البيض للاحتفال بشم النسيم.. صور

أول تعليق لـ أبو هشيمة بعد زواجه بـ ياسمين صبري.. شاهد