علماء إسرائيليون يطورون فحصا لتشخيص كورونا أسرع من الحالي

زعم علماء وباحثون إسرائيليون أنهم نجحوا في تطوير فحص لتشخيص فيروس كورونا يوفر النتائج بوقت اسرع 10 اضعاف عما هو عليه حاليا كما انه ارخص بكثير، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.





وأضاف الباحثون من الجامعة العبرية في القدس أن الفحص يعتمد على التقنيات المتبعة لاستخراج المادة الوراثية ( RNA , DNA) بواسطة كريات مغنطيسية وهي تقنية دارجة في المختبرات الوراثية إلا أنهم يستخدمون إضافة إليها سائلا خاصا لتسريع العملية .





وقام بتطوير الفحص الجديد البروفيسور، نير فريدمان، من الجامعة العبرية والبروفيسورة نعومي حبيب مع طاقم من الطلاب من مركز بحوث الدماغ في الجامعة ذاتها .





وتقول البروفيسورة حبيب إن فحوص الكورونا تستلزم الحصول على المادة الوراثية وان الكريات المغنطيسية المستخدمة في العملية يمكن إعادة تدويرها مما يجعل الفحص ارخص بكثير من الفحوص الحالية ولكنه يعطي النتائج بدقة اكثر وهناك جهاز آلي يعمل على تحليل 96 عينة في آن واحد، مشيرة الى ان مستشفى هداسا عين كارم اختبر الفحص الجديد واقر استخدامه وانه جاهز حاليا للشروع بالعمل فيه .









بدوره قال البروفيسور فريدمان انه تم اختبار الفحص الجديد على المئات من العينات التي تم اخذها من المرضى وان النتائج اثبتت انه على نفس المستوى واكثر من حيث الدقة مقارنة مع الفحوص المستعملة حاليا.





وقالت البروفيسور حبيب إن المرحلة المقبلة هي دخول الفحص الجديد الإنتاج بأعداد كبيرة علما بأن هذه التقنية قادرة على تحليل عشرات الالاف من العينات بدلا من الالاف كما هو الحال عليه في الوقت الراهن.





ونوهت الى ان طاقم الباحثين تلقى استفسارات وطلبات للحصول على الفحص الجديد من جهات خارجية.





وأعربت نعومي حبيب عن املها في ان يساعد الفحص الجديد في اعادة الحياة الى طبيعتها في البلاد وفي كافة انحاء المعمورة بأسرع وقت ممكن.



