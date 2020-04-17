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مستشار ترامب السابق: عودة الاقتصاد تحد كبير يواجه أمريكا في الفترة المقبلة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الدكتور وليد فارس المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الوضع سيئ بالنسبة لحالات الوفاة بسبب فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد في أمريكا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بإعادة هيكلة النظام الصحي بها بسبب كورونا. 

وأضاف فارس، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن عودة الاقتصاد تحد كبير يواجه أمريكا في الفترة المقبلة، متابعا أن الرأي العام الأمريكي يريد العودة إلى العمل وحياته الطبيعية.

وأكد المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هذا الأمر تسبب في حالة من الخلاف الشديد مع الصين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم بكل قوتها للخروج من الأزمة الحالية والتي تعصف بكل شيء.
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