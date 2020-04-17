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الفسيخ وشم النسيم.. مناشدة عاجلة من الصحة العالمية للمصريين.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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عادل نصار
وجه الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، نداء للمصريين، يطالب فيه بعدم الخروج للمتنزهات والشواطئ في يوم شم النسيم في ظل وباء فيروس كورونا كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال جبور، عبر مقطع فيديو عرضه الإعلامي أحمد موسى،  في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، إن :"لازم نمارس تمارين النشاط البدني ونأكل بنظام صحي سليم، ونلتزم بالجلوس في المنزل خلال الفترة الحالية ولحين استقرار الاوضاع بشأن هذا الوباء العالمي".

وأضاف جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة:"أتمنى أن يكون طعام الفسيخ من مصادر مضمونة،  ولا نريد أن يخرج أحد في ظل فيروس كورونا المستجد".

ويعيش العالم في حالة هلع شديد، بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في عدد كبير من الدول، والذي وصل عدد المصابين به حول العالم أكثر من 2 مليون مواطن، وتسبب أيضا في حالة شلل تام في الحركة في الدول التي ظهر فيها.

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