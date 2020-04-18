ضبط عاطل بحوزته 5 طرب حشيش بموقف أتوبيسات القاهرة

تمكنت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بأحد مواقف الأتوبيسات بمحافظة القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص "عاطل" أثناء تواجده بالموقف وبحوزته (عدد 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت جميعها "500 جرام" ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) .





بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.