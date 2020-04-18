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حوادث

ضبط عاطل بحوزته 5 طرب حشيش بموقف أتوبيسات القاهرة

السبت 18/أبريل/2020 - 02:00 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
تمكنت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بأحد مواقف الأتوبيسات بمحافظة القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص "عاطل" أثناء تواجده بالموقف وبحوزته (عدد 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت جميعها "500 جرام" ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) .

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
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