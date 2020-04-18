الوزراء يوافق على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بقيمة 10 مليارات جنيه لمواجهة تداعيات كورونا.. برلمانيون: يساهم فى توفير وظائف جديدة.. ويعمل على تحفيز النشاط الاقتصادى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





يأتى ذلك في ضوء مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لجميع القطاعات الاقتصادية.



