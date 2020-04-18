الوزراء يوافق على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بقيمة 10 مليارات جنيه لمواجهة تداعيات كورونا.. برلمانيون: يساهم فى توفير وظائف جديدة.. ويعمل على تحفيز النشاط الاقتصادى

- أبرزها توفير فرص عمل.. برلمانى يوضح فوائد ضخ 10 مليارات جنيه
- قيمته 10 مليارات جنيه.. هل يؤثر اعتماد كورونا بالموازنة على باقي القطاعات؟ البرلمان يجيب
- برلمانى يطالب بتوجيه مبلغ 10 مليارات لإنتاج أجهزة التنفس الصناعى
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
يأتى ذلك في ضوء مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لجميع القطاعات الاقتصادية.
وذلك بما يعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين، وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.
وأكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الموازنة بالبرلمان، أن فتح اعتماد إضافي بموازنة العام الحالي بقيمة 10 مليارات جنيه لم يؤثر على باقي الاعتمادات أو المخصصات الحالية للتعليم والصحة والبترول، لافتا إلى أن ميزانية هذه القطاعات وغيرها تم تحديدهم مسبقا ولا يجوز المساس بهم طبقا للدستور.
وأوضح الفقي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد الإضافي هدفه مواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، بتعويض الشركات وقطاعات الأعمال المتضررة، لذلك سيتم تمويل هذا الاعتماد من مبلغ الـ 100 مليار جنيه الذي تم تخصيصها من قبل الدولة لمواجهة الفيروس دون المساس بالاعتمادات الأخرى.
كما أيد عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات).
وقال "الجوهرى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هدف اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة بقيمة 10 مليارات جنيه، وقف حالة الركود الموجوده لتحفيز النشاط الاقتصادى وتوفير فرص عمل من خلال ضخ هذا المبلغ.
فى السياق ذاته، أيد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات).
وطالب "السيد"، في تصريح لـ"صدى البلد"، بتوجيه هذا المبلغ فى تقديم التسهيلات اللازمة للمصانع المتوقفة لتصنيع أجهزة التنفس الصناعى، لزيادة الإنتاج، إضافة إلى توفير وظائف جديدة للشباب.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى ضرورة ضخ هذا المبلغ فى إنتاج المستلزمات الطبية فى المصانع فى ظل أزمة فيروس كورونا.