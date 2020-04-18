وليد سليمان وبسمة وهبة يغنيان "أهلاوى" مع عبد الله الكحلاوى

لبى وليد سليمان، نجم الأهلى، رغبة الطفل "عبدالله الكحلاوى" ابن محافظة أسوان، الذى عبّر عن رغبته في التحدث أو مقابلة نجم الأهلي، والذى اشتهر خلال الفترة الأخيرة بالغناء للأهلى، وغناء "يا كورونا يا كورونا".





وأجرت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، لقاءا بين وليد سليمان والطفل عبد الله الكحلاى، حيث أعرب "ابن أسوان" عن سعادته البالغة بلقاء نجم الأهلى، قائلًا "قلب الأسد وصل"، كما غنى "اهلاوى".





وقال وليد سليمان فىى حديثه لعبد الله الكحلاوى، :" أنا سعيد إنى شفتك، وشاهدت الكثير من فيديوهاتك.. وجئت اليوم لرؤيتك".













وحل الطفل عبدالله الكحلاوي، صاحب فيديو أغنية الكورونا الشهيرة "يا كورونا مالك ومالنا"، الذي انتشر في الآونة الأخيرة على مواقع التوصل الاجتماعي ضيفا على برنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة "on" ، وأعرب الكحلاوي عن تمنيه مقابلة وليد سليمان.





وكان وليد سليمان الذى جددد عقده مع الاهلي مؤخرًا لمدة موسمين قد هنأ، البرتغالى مانويل جوزية المدير الفنى الأسبق للقلعة الحمراء بعيد ميلادة الـ74 ، ونشر وليد سليمان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام صورة برفقة مانويل جوزية معلقا " عيد ميلاد سعيد ساحر " .