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رياضة

حسين السيد: إيمانويل هو الأجنبي الوحيد الذي ترك بصمة مع الزمالك ..فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 02:48 ص
حسين السيد، حارس
حسين السيد، حارس مرمى الزمالك السابق
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حسن العمدة
روى حسين السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، ذكرياته مع النجم النيجيري إيمانويل أمونيكي زميله السابق مع النادي الأبيض.

وأضاف حسين السيد خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" إيمانويل هو اللاعب الأجنبي الوحيد الذي ترك بصمة مع الزمالك من بين جميع اللاعبين الأجانب الذين عاصرهم في النادي".

وواصل:" لم أنسى مطلقاَ قبل كأس العالم 1994 حينما تحدثت مع إيمانويل وأبلغته أن الفارق كبير بين منتخب نيحيريا وباقي المنتخبات العالمية وقالي لي وقتها ( مارادونا له قدمين ونحن كذلك ولديه عقل ونحن أيضًا، والفيصل هو الملعب).

 وفي 1991 انتقل إلى نادي الزمالك المصري، ولعب معهم حتى عام 1994،ويعتبر خبراء الكرة ايمانويل ثاني أفضل صفقات الزمالك الأفريقية بعد الغاني كوارشي حيث اضاف للفريق قوة وأسهم في حصول الفريق علي بطولتين للدوري خاصة موسم 92/93 وكان الزمالك قد ضم ايمانويل مقابل 50 الف دولار وجدد عقده لمدة موسمين بعد ذلك مقابل 150 الف دولار..

لعب في أماكن عده ويذكر أنه في نهايه موسم1992-1993 وباقى للزمالك 4 مباريات ولا يوجد مهاجمين بسبب الإصابة وطلب منه اللعب كمهاجم في مباريات طنطا والسكه الحديد ومباراة البطولة مع بلديه المحلة فما كان منه إلا أن احرز 9 اهداف 3 في كل مباراه وفاز الزمالك باللقب حتى قبل مباراه الاهلى التي فاز بها الزمالك.



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