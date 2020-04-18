إيمانويل أمونيكي: مباراة الزمالك والاهلي أشبه بالحرب ..فيديو

وفي 1991 انتقل إلى نادي الزمالك المصري، ولعب معهم حتى عام 1994،ويعتبر خبراء الكرة ايمانويل ثاني أفضل صفقات الزمالك الأفريقية بعد الغاني كوارشي حيث اضاف للفريق قوة وأسهم في حصول الفريق علي بطولتين للدوري خاصة موسم 92/93 وكان الزمالك قد ضم ايمانويل مقابل 50 الف دولار وجدد عقده لمدة موسمين بعد ذلك مقابل 150 الف دولار..





لعب في أماكن عده ويذكر أنه في نهايه موسم1992-1993 وباقى للزمالك 4 مباريات ولا يوجد مهاجمين بسبب الإصابة وطلب منه اللعب كمهاجم في مباريات طنطا والسكه الحديد ومباراة البطولة مع بلديه المحلة فما كان منه إلا أن احرز 9 اهداف 3 في كل مباراه وفاز الزمالك باللقب حتى قبل مباراه الاهلى التي فاز بها الزمالك.