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رياضة

إيمانويل أمونيكي يشيد بولاية ديفيد ماكاي للزمالك ..فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 01:46 ص
إيمانويل أمونيكي
إيمانويل أمونيكي
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حسن العمدة
أشاد إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك ومنتخب نيجيريا السابق، بولاية المدير الفني الأسبق للنادي ديفيد ماكاي.

وقال إيمانويل خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" ماكاي كان مدربًا هادئًا ومتواضعًا للغاية".

وواصل:" هذا الرجل كان مدرب رائع واستطاع أن يدير الفريق بشكل جيد خلال جيل الزمالك الذهبي الذي حقق في ولاية عدة ألقاب برفقه مساعده وقتها فاروق جعفر".

 وفي 1991 انتقل إلى نادي الزمالك المصري، ولعب معهم حتى عام 1994،ويعتبر خبراء الكرة ايمانويل ثاني أفضل صفقات الزمالك الأفريقية بعد الغاني كوارشي حيث اضاف للفريق قوة وأسهم في حصول الفريق علي بطولتين للدوري خاصة موسم 92/93 وكان الزمالك قد ضم ايمانويل مقابل 50 الف دولار وجدد عقده لمدة موسمين بعد ذلك مقابل 150 الف دولار..

لعب في أماكن عده ويذكر أنه في نهايه موسم1992-1993 وباقى للزمالك 4 مباريات ولا يوجد مهاجمين بسبب الإصابة وطلب منه اللعب كمهاجم في مباريات طنطا والسكه الحديد ومباراة البطولة مع بلديه المحلة فما كان منه إلا أن احرز 9 اهداف 3 في كل مباراه وفاز الزمالك باللقب حتى قبل مباراه الاهلى التي فاز بها الزمالك.




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