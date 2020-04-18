مائة عام من العزلة.. رواية أوصلت ماركيث للعالميةوجعلته صديقا للرؤساء

"مئة عام من العزلة".. رواية شهيرة دوما ما يتردد اسمها بين الروايات الأكثر قراءة، أكسبت كاتبها غارثيا ماركيث شهرة عالمية عند نشرها في يونيو عام 1967، ففي أسبوع واحد بيعت ثمانية آلاف نسخة، ومن هنا بدأ نجاحه على نطاق أكبر فقد كان يتم بيع طبعة جديدة من الرواية كل أسبوع حتى بلغ نصف مليون نسخة خلال ثلاث سنوات، كما تُرجمت إلى أكثر من عشرين لغة وحازت أربع جوائز دولية.





وتحل اليوم، ذكرى وفاة ماركيث، الذي توفي بعد صراع مع المرض، في مستشفى المعهد الوطني للعلوم الطبية والتغذية في ميكسيكو سيتي، حيث ذكرت تقارير طبية أنه كان يعالج من مرض ذات الرئة، والذي توفى على إثره، ليعلن رئيس كولومبيا الحداد عليه.





في عام 1969 حصل الكاتب الأربعيني وقتها، على جائزة كيانشانو عن رواية مئة عام من العزلة التي اعتبرت «أفضل كتاب أجنبي» في فرنسا، بعدها بعام نشرت الرواية باللغة الإنجليزية واخُتيرت واحدة من أفضل اثني عشر كتابًا في الولايات المتحدة ذاك العام، بعدها بسنتين حصل على جائزة رومولو جايجوس وجائزة نيوستاد الدولية للأدب.





استطاع ماركيث صداقات عدة مع الزعماء الأقوياء، ومنها الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو، وبالمثل مع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إضافة إلى توافقه مع الجماعات الثورية في أمريكا اللاتينية وخصوصًا في الستينات والسبعينات من القرن العشرين.





«العلاقة بيننا ماهي إلا صداقة فكرية.. ربما لم يكن معروفًا على نطاق واسع أن فيدل رجل مثقف.. وعندما نكون معًا، نتحدث كثيرًا عن الأدب».. هكذا أوضح الكاتب الروائي طبيعة صداقته بالرئيس الكوبي في مقابلة أجرتها كلوديا درييفوس معه عام 1982، والتي تنصب بالأساس في مجال الأدب، ردا على انتقاد البعض لهذه الصداقة بينهما.



