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أخبار العالم

ترامب: نواصل دعم القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 01:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة مستمرة في دعم القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب خلال الإفادة الصحفية اليومية التي يعقدها بالاشتراك مع خلية الأزمة المسئولة عن مكافحة كورونا: "شهدنا ارتفاعا كبيرا في أعداد الاختبارات لمواجهة الوباء، وقمنا بإجراء ملايين الفحوصات لكشف فيروس كورونا".

وتابع الرئيس الأمريكي: "خلال الأسابيع للمقبلة سنوفر 5.5 ملايين عينة مسح لاختبارات كورونا رغم التكلفة الباهظة، وهناك 100 ألف جهاز للتنفس قيد التصنيع وستتوفر قريبا للولايات المحتاجة".
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