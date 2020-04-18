ترامب: نواصل دعم القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا





قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة مستمرة في دعم القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف ترامب خلال الإفادة الصحفية اليومية التي يعقدها بالاشتراك مع خلية الأزمة المسئولة عن مكافحة كورونا: "شهدنا ارتفاعا كبيرا في أعداد الاختبارات لمواجهة الوباء، وقمنا بإجراء ملايين الفحوصات لكشف فيروس كورونا".



