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فن

زيزى بتبوسنى...احمد فهمى مع كلبته قبل النوم

السبت 18/أبريل/2020 - 02:47 ص
احمد فهمى
احمد فهمى
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مريم عزت
نشر الفنان احمد فهمى عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لة مع كلبه من داخل منزله. 

علق احمد فهمى على الصورة قائلا : زيزى بتبوسنى فى خدى قبل منام ❤️❤️

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالآتي : 

زيزي دي قمر جدا ماشاء الله
ايه الجمال ده كلو
انا بحب زيزى قوى 



يُذكر أن الفنان أحمد فهمي، يُعرض له فى رمضان المقبل مسلسله الجديد "تيمون وبومبا" من تأليف أيمن وتار، ويشاركه البطولة الفنان أكرم حسني.

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