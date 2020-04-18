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أخبار العالم

ترامب: نقوم بإجراء نحو مليون اختبار للكشف عن كورونا أسبوعيا

السبت 18/أبريل/2020 - 12:45 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن إدارته تشرف على إجراء نحو مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا على مدار الأسبوع الواحد.

وأضاف ترامب خلال الإفادة الصحفية اليومية التي يعقدها بالاشتراك مع خلية الأزمة المسئولة عن مكافحة كورونا: "تكثيف إجراء اختبارات كورونا سيساهم في إعادة فتح البلاد".

وتابع: " قمنا بإجراء اختبارات كورونا أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وهناك 100 ألف جهاز للتنفس قيد التصنيع وستتوفر قريبا للولايات المحتاجة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يعتقد أن ذروة المرض بدأت بالتلاشي، مشددًا على أن إدارته تواصل دعم القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا.
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