4 خطوات لمعالجة إطار سيارتك المثقوب

تتعرض دائما إطارات السيارات إلى الكثير من العوامل الخارجية التي تؤثر على كفاءتها لانها تعتبر من أكثر الاجزاء أهمية في السيارة .





ومن الهام أن يلتفت اصحاب السيارات إلى التغيرات التي قد تحدث على الإطارات مثل التأكل وحدوث خلل في ضغط الهواء .





وعلى الرغم ان هناك مشاكل متوقعة تحدث لإطارات السيارة إلا أن هنا ،ولكن ماذا إذا وجدت مسمار في أحد إطارات السيارة.





وفي هذا التقرير سنقدم لك بعض الخطوات التي يجب ان تتبعها عندما تجد مسمار في أحد إطارات سيارتك





1-يجب فحص الإطار والتأكد من مستوى ضغط الهواء لمعرفة مستوى انخفاض الهواء أم لا وفي حال وجدت انخفاض الضغط عليك تبديل الإطار فورا .





2-يجب أن تتعامل مع هذه المشكلة في الإطارات بسرعة لأن كلما ازداد الوقت بقى فيه المسمار داخل الإطار أثر بالسلب على مكونات الإطار الداخلية

3-تعتبر أفضل طريقة لسد الضرر والثقب الناتج ،عن المسمار هو استخدام اللصق الحراري الذي يستخدم داخل الإطار ويتم تثبيته باستخدام المكواة الحرارية.





4-يوجد بعض الثقوب التي تكون غير قابلة للإصلاح بسبب وجودها في أماكن مستحيلة في هذه الحالة لا يمكن إعادة استخدام الإطارات وعليك استبدال تلك الإطارات حتى لا تتعرض لأي حادث أثناء قيادة السيارة.



