توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 18 الى الجمعة 24 ابريل 2020

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 18 الى الجمعة 24 نيسان 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

نظرة فلكية عامة لهذا الاسبوع

يسجل هذا الاسبوع بداية شهر شمسي جديد مع انتقال الشمس الى برج الثور الترابي لتنعم مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي والميزان بفترة ترابية واعدة بالاخبار الدسمة والاستثنائية الناجحة والرابحة مع وجود الكواكب مجتمعة في برج الثور والكواكب الصديقة من برج الجدي ما يعني ان مواليد الابراج الترابية ستعيش شهر ناجح على مختلف الاصعدة بالطليعة برج الثور العذراء والجدي.

لكن المواليد التي ستتأثر سلبا من وجود الشمس في الثور هم مواليد الجوزاء الاسد العقرب والدلو عليهم التنبه وعدم الانجراف وراء الشغف والحماسة

بالنسبة الى حركة الكواكب الزهرة في برج الجوزاء المشتري في حركة امامية في برج الجدي ما يعطي فرص مالية كبير لمواليد برج القوس من العشرية الثالثة سواء من خلال عمل مشروع جديد او ترقية فى العمل المريخ في حركة امامية فى برج الدلو زحل في بيته برج الدل و ميما يعطي حظوظ كبيرة لمواليد برج الاسد عموما خاصتا المولدات في العشرية الاولي لارتباط قريب سواء خطبة او زواج بالاضافة الى وجود الشمس في العشرية الاول من برج الثورما ينعكس سلبا صحيا علي مواليد الجوزاء والقوس

تشهد بداية الاسبوع وجود القمرفي برج الحوت المائي بعد إرهاق وتعب الايام الماضية تبدو حيويتك في أوجها وتبدي الآن استعدادًا للقيام بالنشاطات الصعبة والمستحيلة . كما تعمل بانتظام دون تلكؤ أو مماطلة وتسير بخطى ثابنة نحو الامام مصممًا على اجتياز العقبات بجرأة فاضحة ومتأكدًا سير الأمور بشكل طبيعي وسهل وتكون الايام الثلاثاء والاربعاء ايام ارباح لمواليد برج الحوت بتواجد في بيت المال الخاص بكم يا مواليد الحوت.

بعدها ينتقل القمريومي الثلاثاء والاربعاء الى برج الحمل الناري الذي بالمناسبة ستكون له فرص وارباح مالية فى نهاية الاسبوع خاصة مع تواجد الشمس والقمر فى برج الثور الذي هو باب المال بنسبة لمواليد الحمل وسوف يسفيد من هذا الامر بدرجة خاصة مواليد العشرية الاولي من الحمل وبعدها مع نهاية الاسبوع ينتقل القمر الي برج الثور الترابي ليكون بداية جديدة للثور بعد كل الصعاب التى كان يعشيها الفترة الماضية خاصتا على الصعيد الصحي والنفسي





:برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

اسبوع مهم جدا يبدأ مع قمر في الحوت ويسلط الضؤ يومي السبت والاحد والاثنين اي في بيت المصاعب الخاصة بيك يا عزيزي الحمل ان القمر من برج الحوت يسبب ببعض المعاكسات والمواجهات لكن لا تقلق ان الجو العام لا يزال يخدم مصالحك تتابع الحظوظ سيرها نحو تحقيق كل طموحاتك واهدافك ابتداء من يوم الثلاثاء مع انتقال القمر الى برجك الناري و مع الشمس في برج الثور فيلمع نجمك وتشعر بالحيوية الفائضة والحماس الكبير وقد تفرح لانفراج مسالة عالقة وتكون الامور أكثر سهولة واشراقًا يبقى عليك التنبه من الضغوطات الاجتماعية بسبب القمر والشمس فى برج الثور فلا تنفرد بالراي بل استشر اصحاب الاختصاص لكن بالمقابل هناك حظوظ كبيرة فى نهاية الاسبوع لارباح مالية او ترقية او تعويض او قرض مع تواجد القمر والشمس فى بيت المال الخاص بيك ما يزيد الحظوظ في هذا الايطار خلال نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع القادم.

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

اسبوع رومنسي حالم تتحسّن اللقاءات الزوجية ويحل السلام. تتيح لك تاثيرات كوكب الزهرة ايجاد الحب اذا كنت عازبا او منفصلا تكثر اللقاءات والمواعيد وتعيش قصة خاصة قد تنشأ صداقة جديدة أو يخفق القلب باتجاه من تراه مناسبًا لك. فحاول يا عزيزي الحمل استغلال هذاه الفترة الايجابية عاطفيا لتعزيز علاقتك مع الشريك اذا كنت مرتبط

برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

ان ابرز ما يميز هذا الاسبوع هو انتقال الشمس الى برجك ما يجعلك تعيش ثلاثين يوما من تحقيق الاحلام تستعيد جزءًا كبيرا من حيويتك وتتشجع على طرح المواضيع المهمة والعالقة بموضوعية وليونة يبدأ الاسبوع مع القمر في الحوت فتكون فرصة مناسبة لتحقيق الكثير من الانجازات والانفراجات والاخبار السارة لكن عليك ان تكون حذرا جدا من المشاكل يومي الثلاثاء والاربعاء وانتبه الى طباعك وابتعد عن الانفعالات والتحديات بسبب تواجد القمر فى ما يعني الكثير من الضعف والتراجع بالمعنويات والتاجيل لكن سوف تعوض عن التاخير في عطلة الاسبوع الواعدة بالتفوق والتسوية والمصالحة مع تواجد القمر والشمس في برجك هذا الامر يساعدك للانطلاق بقوة وتكون اتصالاتك ناجحة وواضحة والحظوظ كلها الى جانبك يا عزيزي الثور فحاةل استغلال هذه الايام لانها من بين اكثر الايام حظا اي ايام الخميس والجمعوو السبت القادم فاذا اردت عمل اي شيء مصيري انصحك باختيار احد هذه الايام المليئة بالحظوظ.

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

بالرغم من تواجد كوكب الحب الى برج الجوزاء الا انك حياتك العاطفية تعرف لقاءات سعيدة وقد تتلقّى أخبارًا كثيرة ومفرحة من قبل الحبيب فالنسيم الفلكي منعش للعواطف وهو يسمح بإقامة حوار بنّاء مع الحبيب. اما المرتبط فسيكون اسبوع منعش عاطفيا خاصتا بنهاية الاسبوع.

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تنهي الشهر بطريقة ممتازة وتنطلق ببراعة مع هذا الاسبوع الممتاز انه من الاسابيع المهمة تفوق مكاسب مرتاح البال مع وجود القمر يومي السبت والاحد والاثنين في برج الحوت اي في البيت النجاح الخاص بيكمما سياثر ايجابا عليك و سوف تسماع اخبار مفرحة و سوف تكون كل نقاشاتك ناجحة من امتحانات وربح في هذه الفترة المليئة بالحركة والنشاط وسوف تكون مدعوما من المربع الفلكي من القمر في الحمل الذي يجعلك تبرع في كلامك وشرحك وامتحاناتك وتنقلاتك فانت قوي ولا احد يستطيع منافستك لكن كن حذرا جدا من نهاية الاسبوع بانتقال القمر الى برج الور والشمس ايضا ستكون هناك ما يجعل القمر فى بيت المصاعب فتكون مضطرا للتراجع والتنازل ان مزاجك لا يساعدك ومن الضروري ان تشتغل على نفسك كي تسيطر على الوضع حاول ان تنهي الاسبوع دون مشاكل وانتبه لصحتك.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

وجود الزهرة الى برجك يؤمن لك نجاحات وتسويات علاقات حلوة جو رومنسي القلب سعيد العلاقات حلوة بتفرح لخبر سار تتعزز الشعبية تعرف لقاءات مشوقة جدًا للعازب بانتظاره اخبار ولقاءات عاطفية مفرحة



برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تتوضح الامور وتفتح صفحة جديدة مع انتقال الشمس الى الثور الصديق المتواجد في اهم نقطة فلكية بالنسبة الى برجك تجعلك تنطلق بطريقة قوية وسريعة وحاسمة للامور وانتقال وتدرج من منصب الى نصب اعلى وقد ترتاح من فترة مراوحة مكان فتكون الاسرع والاقوى تستطيع ان تلعب الاوراق كيف ما تريد وتقلب الظروف 180 درجة لصالحك.و سوف تبدا الاسبوع بطريقة جيدة جدا مع القمر في برج الحوت السبت والاحد والاثنين ما يجعل هذه الايام مناسبة كي تطوي صفحة ضاغطة وتبدأ صفحة واعدة كما سيكون بانتظارك بين 21 و 22 المزيد من التقدم والمزيد من الوضوح بما يخص مسالة مالية فواتير او مستحقات قديمة حتى الطالب تكون الامتحانات سهلة لانه يتمتع بسرعة خاطر وحيوية وقدرة على استيعاب الامور كذلك قد تعيش عطلة اسبوع ناجحة وواعدة في تفاؤل في قوة في سرعة خاطر كبيرة تجعلك ناجح بصورة جيدة جدا تحت تاثير الفلك بتواجد القمر والشمس في الثور.فيكون النجاح هو حليفك بكل تاكيد

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

لا يناسبك انتقال القمر الى برج الجوزاء المواجه لبرجك بحيث تكون علاقاتك العاطفية غير مستقرة ما يجعلك اكثر تطلبا او محاسبة الحبيب قد لا ترى الا الاخطاء وتنسى الحسنات تتشكى تتذمر من برودة المشاعر تجاهك



برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

بداية اسبوع غير مناسبة مع وجود القمر في الحوت السبت والاحد والاثنين وانتقال الشمس الي برج الثور ما يجعلك تبذل جهودا كبرى من اجل تسوية واعادة تنظيم الامور وقد يكون بانتظارك منافسة كبيرة فلا ترتجل المواقف ولا تراهن على الحظ لان الطاقة الفلكية ضعيفة وخفيفة ما يعني تراجعا على مختلف الاصعدة ومن الافضل ان لا تلعب بالنار وانتبه من خيبات الامل تتحسن الظروف ابتداء من يوم الثلاثاء مع انتقال القمر الى برج الحمل الصديق ما يعني صفحة جديدة وتقدم كبير بشكل سريع وملحوظ كما ان كل الامور العالقة سوف تتوضح انت تتمتع بقوة جسدية وفكرية باهرة ومهارة تلفت الانظار مع انتقال القمر الى برج الثور في عطلة الاسبوع ومع احتمال النجاح في امور ثقافية واكاديمية وتكون كل الامور واضحة فلا خوف عليك على كافة الاصعدة مهنيا ماديا وعاطفيا لذلك كرر المحاولات لتعزيز اوضاعك في هذه الفترة الايجابية ومليئة بالنجاح .

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

وجود الزهرة الى برج الجوزاء الصديق يغمرك بالسعادة والتالق تزداد شعبيتك وتسير الشؤون العاطفية الى تحسن كبير الامر الذي يبشّر بآفاق عاطفية جديدة وتقارب وحب فاذا كنت اعزب فهناك احتمال كبير ان تجد الحب الذي تبحث عنه وتتمناه واذا كنت مرتبط فان هذه الفترة اي فترت تواجد كوكب الحب والجمال فى برج الجوزاء هي فترة مناسبة لتعزيز العلاقة





برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تناسبك جدا هذه الفترة الترابية الواعدة مع انتقال الشمس الى برج الثور الصديق تجعلك تعمل بطريقة ذكية حتى تنهي الشهر وتبدا شهر افضل منه اقل ضغطا وتوترا كما ان وجود القمر يومي السبت والاحد والاثنين في برج الحوت الصديق تعتبرفترة جيدة تخدم مصالحك وتقدم لك كل الدعم والتاييد ومن الضروري ان تستثمر في هذه الاجواء الرابحة لكن مع وصول القمر الى الحمل تكثر المعارك والخلافات وانتبه الى صحتك والى معنوياتك وانتبه من اشخاص يحاولون ان يبيعونك افكارا وعقودا معينة لذلك حاول ابعاد شبح المواجهات والتحديات فترة فارغة نسبيا من الحظوظ فلا تاخذ قرارات حاسمة كي لا تخيب آمالك كما تعرضك لبعض التحديات فكن حذرًا تعود وتتحسن الأمور مع وصول القمر و الشمس في الثور ما يجعل افكارك واضحة لتنطلق بطريقة جيدة وتكون قادرا على تخطي الصعاب والمسائل التي كانت مشوشة تصبح واضحة.

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

لا يناسبك وجود الزهرة الى برج الجوزاء فقد تشعر بالروتين وقد تميل الى الانزواء او العزلة وقد تتسرع باتخاذ بعض القرارات العاطفية فتقسو على من تحب او تتصارع مع المحيط على موضوع عائلي حذار الخلافات القاسية ولا تكن أنانيًا





:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

يجب ان تعلم ان الاسبوع الاخير من هذا الشهر هو افضل من الاسابيع الثلاثة السابقة لان الشمس انتقلت الى برج الثور ما يعني ان الضغوط تختفي والشمس توقفت عن معاكستك فما عليك الا ان تكون العنصر الافضل والورقة الاقوى لكن لن تكون بداية الاسبوع على المستوى المطلوب تحت تاثيرات القمر من الحوت ايام السبت والاحد والاثنين و يجب ان تتصرف بدقة وان تضبط الامور وان تسيطر على مزاجيتك تتبدل الامور مع انتقال القمر الى الحمل بين الثلاثاء والاربعاء فيكون هناك من يقف الى جانبك ويساندك فتفرح بتعاون الاخرين معك وانت بحاجة الى هذا التعاطف فانت بطبعك اجتماعي تحب اللقاءات والاصدقاء ما يجعلك مرتاح نفسيا وتتشجع وتنطلق بقوة وتدير اعمالك بطريقة ممتازة وقد يكون هناك اخبار عن ارتباط بتواجد القمر فى بيت الزواج الخاص بيك يبقى عليك الحذر من يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر والشمس من الثور والاهم ان لا تاخذ اي قرار مصيري كي لا تخيب أمالك.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

يناصرك كوكب الحب من برج الجوزاء الصديق وقد تلتقي الحبيب اذا كنت عازبا تستقطب الاهتمام بجاذبيتك وتتلقى علامات الاعجاب من كل صوب، كما إن إحدى المناسبات تحتفظ لك بمفاجأة بلقاء يقلب حياتك العاطفية 180 درجة للافضل.



برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

يجب عليك ان تعلم ان التحديات بدأت ولن تنتهي قبل 20 أيار مايو فما عليك الا ان تتحضر للمواجهة الفلكية فانت دخلت فترة صعبة كن حذرا جدا ولا تتجاهل دقة المواقف المشوشة ان الشمس ستكون معاكسة لافكارك لاغلاطك لمزاجك حتى صفاتك الغير ايجابية سوف تظهر هذا الاسبوع لكن بالرغم من تراجع الحظوظ سوف تعيش ايام السبت والاحد والاثنين ظروفا فلكية جيدة وتطورا مهنيا واجتماعيا مع وجود القمر في برج الحوت الصديق الذي يفتح امامك ابواب العمل وابواب خوض تجربة جديدة لذلك حاول ان تستفيد من هذه الايام الجيدة لتسوية مسألة مهمة لكن مع وصول القمر الى برج الحمل الناري يجعلك شديد الانفعال متقلّب المزاج خيبة امل فراغ من ناحية الطاقة والحظوظ من الافضل ان لا تحسم اي امر خلال هذه الفترة سوف تتحسن الظروف وتسيطر من جديد على اعمالك مع وصول القمر الى الثورفتستوعب الامور وتتكيف معها.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

يبشّرك كوكب الحب بآفاق عاطفية جديدة وتقارب وودّ، كما بلقاء مميّز قد يشغل قلبك تشارك في أنشطة اجتماعية ناجحة، وتتعرّف الى اوساط جديدة تبادلك الاهتمام والحنان وعلامات الإعجاب والصداقة.

برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

يكون بانتظارك اسبوعا واعدا مع انتقال الشمس الى الثور في هذه الفترة من السنة يعلن عن انتهاء فترة اللهو والمرح بعد 30 يوما من وجود الشمس في الحمل ابتداء من هذا الاسبوع الاجواء سوف تتغير وان الاسبوع الاخير من شهر نيسان هو لوضع جدول اعمال جديد وتنظيم الاولويات ان وجود القمر يومي السبت والاحد والاثنين في الحوت يطلب منك ترتيب الاوراق والملفات الادارية سواء في العمل او في الحياة الاجتماعية لذلك عليك ان تكون مرنا ودبلوماسيا تقوى الحظوظ وترفعك الى القمة شرط ان تكون حاضرا بين الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الحمل فتكون الحظوظ دسمة وتتوضح الرؤية فلا تتراجع، ثابر ولا تستسلم، بالرغم من كل هذه الحظوظ سوف تعاني في عطلة الاسبوع من ضغوط وتراجعأ مع انتقال القمر الى برج الثور فتكون اسوأ ايام الاسبوع ابتعد عن الانظار ولا تتوقع اي انفراج استرح ولا تبادر.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

قد يسبب وجود الزهرة في الجوزاء بعض التوتر وينذر بازمات ومشاكل مفاجئة حتى العلاقة المتينة تتأثر ولو بصورة غير مباشرة بالجو المشحون الذي قد يؤذي رابط الثقة بين الطرفين.



برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

تحتفل وتفرح بانتقال الشمس الى الثور اي الى بيت العائلة بيت الاولاد بيت التسلية بيت الحب بيت النجاح والترفيه عن النفس وخلق الامور الجديدة بيت الهوايات المهمة جدا للترفيه عن النفس وعن ضغوط الحياة ومسؤولياتها الكبيرة لكن بالرغم ن هذه الاجواء الايجابية سوف تعيش يومي السبت والاحد والاثنين اوضاعا متقلبة وضغوطا نابعة من ذاتك فما عليك الا ان تكون منضبطا وان تحمي نفسك من التقلبات والمواجهات والمزاجية مع احتمال ان يكون هناك نوع من خلاف فلا تؤزم الامور تنازل قليلا سامح وتراجع كما ان انتقال القمر الى الحمل يجعل من تاريخ 21 و 22 فترة دقيقة ومتطلبة ومسؤوليات ثقيلة وضغوط عديدة ب انتبه من تاثرات السلبية وكن حذرا جدا لكن لحسن الحظ تتحسن الظروف مع وصول القمر الى الثور الصديق فتكون عطلة الاسبوع هي الافضل ترتفع المعنويات وتستعيد حماستك وجرأتك وتحقق انجازات كبيرة.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

اسبوع رومنسي بامتياز ان قدرك العاطفي يعرف جوا خاصا فحاول ان تغمر الحبيب باهتمامك وببسمتك وايجابيتك ان كوكب الحب يحتل برج الجوزاء ويحمل اليك بشرى سارة أو لقاءً مصيريًا أو فرحة لا تنسى.

برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

مطلوب منك هذا الاسبوع ان تهدأ بعد فترة من التحليق ان تعود للامر الواقع وتنظر الى الامور بموضوعية نوعية الوقت المتقلبة ابتداء من هذا الاسبوع خاصة المسائل العائلية تقول لك حان الوقت كي تستقر وتعود الى جذورك ومن الضروري ان تهتم بصحتك السبت والاحد يومين مهمين يقدمان لك الضؤ الاشارة الجديدة للانطلاق والضؤ الاخضر للتقدم بكل ثقة بالنفس تحت تاثيرات القمر من برج الحوت ما يعني انك تدخل أسبوعًا ممتازًا تحقق خلاله بعض الأهداف والمكاسب المالية والمعنوية على الصعيدين المهني والشخصي تفتقد للحظ بين 21 و 22 تحت تاثير المربع الفلكي في الحمل ما يعني توتر شغل وركض وقلق وتعب وهموم فلا تضع نفسك في ظروف صعبة ان الظروف سلبية وتتحداك وتتحدى جهوزيتك حاول ان تعطي افضل ما عندك يدخل القمر برج الثور في عطلة الاسبوع يخدم مصالحك يحمل معه دعم انفراجات وانطلاقة لمرحلة مالية ومهنية جديدة وقد يفتح امامك مجالات جديدة وحظوظ متنوعة.

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

وجود الزهرة في برج الجوزاء الصديق يجعلك تنطلق هذا الاسبوع في الحياة الاجتماعية فتشارك بمناسبات عديدة ويلائمك المناخ الفلكي الذي يشير الى ارتباط ما ويعلن عن قرارات حاسمة اذا كنت عازبا قد تحسم أمرك بالزواج.



برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

تنتقل الشمس في هذا الاسبوع الى برج الثور لغاية 20 أيار فهي تنتقل الى البيت الثالث بيت القدرات الفكرية ما يجعلك تربح بالكلمة الموزونة واللبقة لان الكلمة الجيدة هي مفتاح نجاحك وتفوقك فهي تعطيك الثقة بالنفس فقط سيطر على بعض الافكار وخفف المصروف لان المصاريف الزائدة ممكن ان تغرقك لكن سوف تعيش ايام السبت والاحد والاثنين اجواء ناحجة تحت تاثير القمر من برجك ما يعني حب دعم نوع من الدلال وشعور بالارتياح النفسي والمعنوي انها بداية جيدة للمصالحات للتعارف والعمل كما تساعدك في حل المسائل الصعبة والمعقدة كذلك سوف يقدم لك القمر من برج الحمل بين 21 و 22 الثقة بالنفس ما يجعل فرص النجاح كثيرة وقد تكون مستعدًا لتحمّل كل المسؤوليات والارباح لانو القمر سيكون فى بيت المال الخاص بك لكن كن حذرا جدا من يومي الخميس والجمعة تحت تاثيرات القمر في الثور والشمس في الثور خفف طاقاتك الجارفة كي لا تسبب لنفسك خلاف وجدال وحاول بشطارتك ان تحول الاجواء المتهورة الى مواقف ايجابية.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

يشير هذا الأسبوع الى احتمال ظهور خلافات ومسائل شخصية أو عاطفية ضاغطة. بسبب معاكسة الزهرة من برج خصمك الجوزاء ما يسبب لك القلق ويجعلك حاد الطباع مستعدا للقتال ما يعرضك لبعض النكسات او لبعض الخلافات وسؤ التفاهم مع الشريك.



