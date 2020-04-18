صحة أسوان تنفذ أعمال المسح الوقائى لسكان المساهمة والكرور

تواصل كافة أجهزة محافظة أسوان إتخاذ إجراءاتها الإحترازية والوقائية لتحقيق أفضل السبل للمواجهة الصارمة لإنتشار فيروس كورونا المستجد.





وفى هذا الإطار قال الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية بأسوان بأن فرق الطب الوقائى قامت بعمل مسح للعديد من سكان مناطق المساهمة والكرور بمدينة أسوان المخالطين لبعض الحالات.





وأشار الدكتور نجيب نجيب بأن تنفيذ هذه الإجراءات الوقائية يأتى للوقوف على الوضع الحالى لإنتشار فيروس كورونا حيث تم عمل العديد من التحاليل لسكان هذه المناطق وذلك بتعليمات وقيادة كل من الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان والدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى .





وأضاف مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية بأسوان إلى أنه يتم المتابعة يوميًا عن طريق فرق الترصد والتقصى طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وكاقامت إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز أسوان، وقطاع أسوان العسكرى بتنفيذ حملات تطهير وتعقيم بمنطقة الكرور بمدينة أسوان تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مدير الإدارة.





كما إدارة الأمراض المتوطنة قامت بعمل حملات تطهير وتعقيم بحى الشيخ هارون بمدينة أسوان، والمناطق السكنية بمدينة كوم أمبو شملت مناطق الرمد الشرقى والمربعات.





وقالت الدكتورة مروة محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان أن المديرية تستكمل جهودها لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين .





واقرأ أيضًا:

صحة أسوان تجري أعمال التعقيم والتطهير بمنطقة الكرور لمواجهة كورونا .. صور