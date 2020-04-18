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فاروق الباز: أجلوا أكل الفسيخ 3 شهور

السبت 18/أبريل/2020 - 04:01 ص
فاروق الباز
فاروق الباز
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عبد الخالق صلاح
طالب العالم المصري الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، الحكومة المصرية بمخاطبة المواطنين بشكل يومي بهدوء، وشرح سبب الاجراءات التي تتخذها الحكومة باستمرار لمنع تفشي فيروس كورونا، وأضرار التعرض للإصابة بالوباء العالمي، متوقعا أن يصل الباحثين إلى مصل لعلاج كورونا خلال عدة شهور.

ووجه فاروق الباز، رسالة إلى المصريين الغاضبين من قرار منع الاحتفال بشم النسيم، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس، على قناة القاهرة والناس، قائلا: "الناس اللي زعلانة انها مش عارفة تأكل فسيخ في شم النسيم يا عم كل فسيخ بعد 3شهور، وممكن نعمل شم نسيم جديد خالص فى شهر يونيه، وإذا كان الفرق بين النهاردة وكمان شهرين أنك ممكن تموت يبقى نأجل شم النسيم لشهرين".

ورفض الدكتور فاروق الباز، الاتفاق مع الأصوات التي تطالب بعودة الحياة لطبيعتها لعدم تعرض الاقتصاد في العالم للانهيار والتعامل مع فيروس كورونا بعدم اهتمام، قائلا: "الدكاترة هنا في امريكا عارفين الوباء كويس والمتخصصين بيقولوا الموضوع ممكن يستمر لشهر أو اثنين لو التزمنا بالتباعد الاجتماعي والاجراءات الوقائية، إنما لو بدأت ترجع الحياة لطبيعتها ممكن الخسائر تكون رهيبة".

ورد فاروق الباز، على الأصوات التي تتحجج بالخوف من انهيار الاقتصاد: "لو حدث انهيار اقتصادي والناس كلها هتتأثر اقتصاديا هرد اقولك زي ما صلحنا الاقتصاد زمان نصلحه تاني".
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