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مرأة

عميد معهد القلب السابق: شفاء أصغر طفلة في مصر

السبت 18/أبريل/2020 - 01:04 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أسماء عبد الحفيظ

زف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، بشرة سارة اليوم من خلال منشور له على صفحته الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك. 

وقال خبر حلو قبل النوم وهو شفاء أصغر طفلة في مصر ٦ شهور من كورونا، وخروجها من مستشفي قها المركزي للعزل

و أضاف أن ذلك اليوم بعد شفاء اكبر مصاب مصري من مستشفي إسنا الحامدي ٨٩ سنة.

ويذكر عميد معهد القلب السابق كشف منذ أيام قليلة عن آخر معلومات عن كورونا تظهر فى القدم،وهى علامة وعرض جديد لمصابي كورونا يظهر اسف القدم.

وأوضح ان  الڤيروس ممكن ان يتسبب فى خدوث جليطات صغيرة في أصابع أو بطن القدم تظهر علي شكل حبوب أو بثرات

ونصح الأشخاص الكين يعانون من ارتفاع فى الحرارة والتهاب فى الزور وظهرت عليهم حبوب او بثور فى القدم عليهم بالقيام بعمل تحليل كورونا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ظهور علامات كدمات على القدمين قد تعد من علامات إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، وهي تظهر على شكل بقعة أرجوانية اللون تشبه علامات الإصابة بمرض الجدري المائي.

وكان قد تم الإبلاغ عن حالات عديدة في إيطاليا، إسبانيا وفرنسا، قد ثبت إصابتهم بكورونا مع ظهور هذه العلامة في قدمهم، وكانت إحدى الحالات المبلغ عنها صبيا يبلغ من العمر 13 عاما في إيطاليا، ظن أهله في البداية أن هذه البقعة لدغة حشرة.

ويظن الخبراء أن الأعراض الغامضة لكورونا تظهر بشكل أساسي لدى الأطفال والمراهقين، وتم ملاحظة ظهور البقع الجلدية في أقدام ميض من كل 5 مرضى بكورونا في المستشفيات الإيطالية.

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