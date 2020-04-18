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السفارة الصينية: سنرسل لقاح فيروس كورونا لمصر فور التوصل إليه.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 03:10 ص
لي دونج، الوزير المفوض
لي دونج، الوزير المفوض للسفارة الصينية بمصر
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اسراء صبري
قال لي دونج، الوزير المفوض للسفارة الصينية بمصر، إن مصر ستكون من إولي الدول التي سترسل لها الصين لقاح أو دواء فيروس كورونا فور تواصلهم له، لافتا إلي أن مصر والصين تربطهم علاقة أخوية قوية.

وأشار "لي دونج"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج" الحكاية" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، إلي أن تطبيق مصر للإجراءات الاحترازية يدل علي قوة السيادة المصرية، لافتا إلي الدور التى تقوم به وسائل الاعلام من توعية وخدمة المواطنين.

من جهته رت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لوصول شحنة مستلزمات طبية ووقائية وكواشف لتحليل كورونا التي أهدتها الصين إلى مصر، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يوم الخميس الماضي، عن استقبال شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا المستجد، هدية من جمهورية الصين الشعبية، إلي جمهورية مصر العربية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).
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