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فن

حمدى المرغنى بصحبة اوس اوس من كواليس مسلسل اتنين فى الصندوق ... شاهد

السبت 18/أبريل/2020 - 01:11 ص
حمدى المرغنى
حمدى المرغنى
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مريم عزت
نشر الفنان حمدى المرغنى عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له بصحبة نجم مسرح مصر اوس اوس والمخرج محمد مصطفى من كواليس مسلسل اتنين فى الصندوق . 

علق حمدى على الصورة قائلا : من كواليس #اتنين_في_الصندوق مع مخرج العمل الكبير استاذ محمد مصطفي اللي اتشرفنا بالعمل معاه ❤️ و ان شاء الله تشوفوا مسلسل يعجبكم 🔥

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

الف مبروك بالتوفيق دايما ومن نجاح لنجاح
بالنجاح انشاء الله ربنا يوفقك 
انشااء الله هتكسروا الدنياا
اتنين في الصندوق مسلسل تلفزيوني مصري كوميدي من إنتاج سنة 2020، إخراج محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة (أوس أوس)، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار ، محمود الشرقاوي، وياسر الطوبجي.




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