حمدى المرغنى بصحبة اوس اوس من كواليس مسلسل اتنين فى الصندوق ... شاهد

نشر الفنان حمدى المرغنى عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له بصحبة نجم مسرح مصر اوس اوس والمخرج محمد مصطفى من كواليس مسلسل اتنين فى الصندوق .
علق حمدى على الصورة قائلا : من كواليس #اتنين_في_الصندوق مع مخرج العمل الكبير استاذ محمد مصطفي اللي اتشرفنا بالعمل معاه ❤️ و ان شاء الله تشوفوا مسلسل يعجبكم 🔥
نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
الف مبروك بالتوفيق دايما ومن نجاح لنجاح
بالنجاح انشاء الله ربنا يوفقك
انشااء الله هتكسروا الدنياا