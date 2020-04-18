شاهد.. مهندس مصري يبتكر أبلكيشين لمتابعة مرضى فيروس كورونا عن بعد

أبرز الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، تقريرا يرصد نجاح مصري في تنفيذ أبلكيشن لعلاج فيروس كورونا عن بعد بناء على طلب جامعة هارفارد الأمريكية.





ومن جانبه قال المهندس محمد شوري رئيس الشركة التي نفذت الإبلكيشين، إنه يتعامل مع جامعة هافارد منذ فترة طويلة، وإنهم طلبوا منه عمل أبليكشن عن الكورونا للتواصل مع المستشفيات الخاصة بالجامعة، خاصة بعد أن وجودوا أزمة في التعامل مع المكالمات الهاتفية، التي وصلت لـ 10 آلاف مكالمة يوميًا بعد أن امتلأت المستشفيات بمرضى كورونا، وكان الهدف من الأبلكيشن، هو منع المريض أن يصل للمستشفى حتى لا يحدث زحام وتزيد العدوى، ويتم من خلال الأبلكيشن متابعة الحالة المرضية والأعراض للمريض عن بعد.





وأوضح أن شوري أن هذه التطبيق يمكن ان يقي الأطباء من العدوي حيث يمكنهم من التعامل مع الحالة ومتابعتها عن بعد، مشيرا إلى أن تم منح وزارة الصحة تطبيق جديد للتواصل مع من ظهرت عليهم أعراض الفيروس، مؤكدًا أنه سيتم عمل تطبيق مجاني للمستشفيات الأولى بالرعاية في مصر.