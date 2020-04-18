علي معلول: مباراة صن داونز كانت حياة أو موت لنا.. فيديو





وقال معلول في تصريحات تليفزيونية:" العام الماضي عندما خسرنا أمام صن داونز كانت صدمة كبيرة ، بعد مباراة الإياب تجمعنا وسط الملعب، وعقدنا العزم على الفوز بالدوري، وبالفعل فزنا به، وتمنينا أن نواجه صن داونزفي بطولة العام القادم."





وأضاف معلول:"مباراة صن داونز هذا العام كانت حياة أو موت، لو كنا خسرنا كنا نمشي أحسن، كنا نريد اعتبار النادي وعدم إهدار تعب جمهور الأهلي وإزالة الحزن منهم، واستطعنا فعل ذلك."

أكد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، أن مباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا، كانت بمثابة حياة أو موت بالنسبة للاعبين.