ياسمين صبرى الأحدث.. جدل مستمر بعد زواج نجمات الفن

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي أبرز قصص الحب التي سيطرت على الوسط الفني وأحدثت حالة من الجدل مثل ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة انغام واحمد ابراهيم وسمية الخشاب واحمد سعد.





خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

في 13/مارس/2020، تأكد بشكل رسمي، خبر خطوبة الفنانة ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد نشر صورة لهما من حفل الخطوبة الذي اتسم بالخصوصية.





جاء ذلك بعدما ذلك بعدما، نشر أحمد أبو هشيمة، صورة عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها ممسكا بيد خطيبته الجديدة التي لم يفصح عنها، معلنًا خبر الخطبة، ومؤكدًا حبه لها.





وظهرت في الصور يد أحمد أبو هشيمة، ويد أخرى اتضح أنها يد الفنانة ياسمين صبري، إذ تتطابق صورة المجوهرات التي ترتديها مع نفس مجوهرات "ياسمين" التي ظهرت بها قبل أيام.





خاتم خطوبة ياسمين صبري

اهدى أبو هشيمة خطيبته ياسمين صبرى خاتم الخطوبة الذى كثرت الأقاويل حول القيمة المادية له الذى وصل سعره إلى نحو 3 ملايين جنيه، وهو الأمر الذى كان مثار استفهام.

وخاتم الخطوبة الذى ارتدته ياسمين صبرى من تصميم خاص عيار 5.8 قيراط، من Diam Jewellery، وهو عبارة عن ماسة كبيرة الحجم مزينة بإطار باللون الذهبي.

