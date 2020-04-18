مطار مرسى علم يستقبل اليوم رحلة استثنائيه لعودة المصريين العالقين بكندا

تصل مطار مرسي علم الدولي، صباح اليوم السبت، طائرة مصر للطيران، القادمة من مدينة تورنتو، على متنها نحو 216‪ مصريا من العالقين بكندا، بسبب قرار تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.







قالت مصادر مطلعه، إن رحلة مصر للطيران رقم MS996، سوف تصل مطار مرسي علم في تمام السادسة صباحا، وسيتم إنهاء إجراءات وصول المصريين هناك، لنقلهم إلى الحجر الصحي لهم هناك لمدة 14 يومًا.





وقالت المصادر المطلعه، إن رحلات إجلاء المصريين العالقين في كندا، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين كل وزارات الطيران والهجرة والخارجية، لعودة الراغبين والعالقين في ظل تعليق الطيران.