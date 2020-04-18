مطار مرسى علم يستقبل اليوم رحلة استثنائيه لعودة المصريين العالقين بكندا

تصل مطار مرسي علم الدولي، صباح اليوم السبت، طائرة مصر للطيران، القادمة من مدينة تورنتو، على متنها نحو 216 مصريا من العالقين بكندا، بسبب قرار تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
قالت مصادر مطلعه، إن رحلة مصر للطيران رقم MS996، سوف تصل مطار مرسي علم في تمام السادسة صباحا، وسيتم إنهاء إجراءات وصول المصريين هناك، لنقلهم إلى الحجر الصحي لهم هناك لمدة 14 يومًا.
وقالت المصادر المطلعه، إن رحلات إجلاء المصريين العالقين في كندا، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين كل وزارات الطيران والهجرة والخارجية، لعودة الراغبين والعالقين في ظل تعليق الطيران.
وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.