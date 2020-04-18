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سيارات

8 أعرض تنبأ بتلف بطارية السيارة

السبت 18/أبريل/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار

من المعروف أن بطارية السيارة هي أهم جزء في السيارة وعنصر أساسي هي والمحرك لانهم عصب السيارة  كما ان العمر الإفتراضي للبطارية  من سنتين إلى 5 سنوات وممكن ان تقل او تزيد حسب الاستخدام .

ونظرا لأهمية البطارية فيجب الانتباه لها وصيانتها باستمرار وملاحظة أي خلل في البطارية بشكل دوري وفي هذا التقرير سنقدم لك أبرز العلامات التي تنبهك بتلف البطارية .


1-صعوبة تشغيل المجرك وهو أول عطل يمكنك ان تلاحظه مباشرة هو صعوبة تشغيل المحرك .
2-ظهور تأكل في البطارية عند الاقطاب .
3-انتفاخ في البطارية من أحد الجوانب .
4-انخفاض عزم السيارة وسيشعر بها السائق عند القيادة خاصة في بداية الإنطلاق.
5-إضاءة علامة المحرك في اللوحة قد يكون سببها هو تلف البطارية.
6-التوقف المفاجئ للسيارة والقيادة بشكل متقطع.
7-انتهاء العمر الافتراضي  لبطارية السيارة .
8-عمل المحرك بصعوبة ينذر بفشل البطارية .

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