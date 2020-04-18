8 أعرض تنبأ بتلف بطارية السيارة





من المعروف أن بطارية السيارة هي أهم جزء في السيارة وعنصر أساسي هي والمحرك لانهم عصب السيارة كما ان العمر الإفتراضي للبطارية من سنتين إلى 5 سنوات وممكن ان تقل او تزيد حسب الاستخدام .





ونظرا لأهمية البطارية فيجب الانتباه لها وصيانتها باستمرار وملاحظة أي خلل في البطارية بشكل دوري وفي هذا التقرير سنقدم لك أبرز العلامات التي تنبهك بتلف البطارية .









1-صعوبة تشغيل المجرك وهو أول عطل يمكنك ان تلاحظه مباشرة هو صعوبة تشغيل المحرك .

2-ظهور تأكل في البطارية عند الاقطاب .

3-انتفاخ في البطارية من أحد الجوانب .

4-انخفاض عزم السيارة وسيشعر بها السائق عند القيادة خاصة في بداية الإنطلاق.

5-إضاءة علامة المحرك في اللوحة قد يكون سببها هو تلف البطارية.

6-التوقف المفاجئ للسيارة والقيادة بشكل متقطع.

7-انتهاء العمر الافتراضي لبطارية السيارة .

8-عمل المحرك بصعوبة ينذر بفشل البطارية .



