جامعة القاهرة: توفير 10 آلاف مسحة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا

قال الدكتور محمود علم الدين مستشار رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة وفرت 10 آلاف مسحة من الاختبارات الخاصة بالكشف عن المصابين بفيروس كورونا.





وأضاف "علم الدين" خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن رئيس جامعة القاهرة قرر السماح لأي عضو هيئة التدريس بالعلاج في اي مستشفى الجامعة تتحمل تكاليف العلاج في مستشفى الملك فهد او المنيل الجامعي .





وأشار مستشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه لا يوجد أي حالات مصابة بفيروس الكورونا في مستشفى القصر العيني الفرنساوي، ولكن هناك إجراءات للحماية والوقاية، مؤكدا أن تم إجراء فحوصات وكشف علي جميع العاملين في مستشفى القصر العيني للاطمئنان علي صحتهم.





وأوضح مستشار رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة تقرر تخصيص قصر العيني الفرنساوي كمستشفى للعزل للمصابين بكورونا، مشيرا إلى أن الخدمات التي كانت تقدم نقلت الي مستشفيات أخرى مثل الغسيل الكلوي.