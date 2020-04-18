AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جامعة القاهرة: توفير 10 آلاف مسحة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 02:25 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور محمود علم الدين مستشار رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة وفرت 10 آلاف مسحة من الاختبارات الخاصة بالكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف "علم الدين" خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن رئيس جامعة القاهرة قرر السماح لأي عضو هيئة التدريس بالعلاج في اي مستشفى الجامعة تتحمل تكاليف العلاج في مستشفى الملك فهد او المنيل الجامعي .

وأشار مستشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه لا يوجد أي حالات مصابة بفيروس الكورونا في مستشفى القصر العيني الفرنساوي، ولكن هناك إجراءات للحماية والوقاية، مؤكدا أن تم إجراء فحوصات وكشف علي جميع العاملين في مستشفى القصر العيني للاطمئنان علي صحتهم.

وأوضح مستشار رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة تقرر تخصيص قصر العيني الفرنساوي كمستشفى للعزل للمصابين بكورونا، مشيرا إلى أن الخدمات التي كانت تقدم نقلت الي مستشفيات أخرى مثل الغسيل الكلوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة: علاج الطلاب بجميع المستشفيات الجامعية بالمجان

هل علاج الطلاب بالمجان يقتصر على الإصابة بكورونا؟.. رئيس جامعة القاهرة يجيب

جامعة القاهرة في أسبوع.. مواجهة أزمة كورونا بمعهد الأورام والتصدي لها.. تقديم بروتوكول علاجي للوباء.. وتخصيص 20% من رواتب القيادات للعمالة غير المنتظمة

جامعة القاهرة: عمليات تعقيم إضافية للفرنساوي وأخذ مسحات للاطمئنان على العاملين

جامعة القاهرة: لا توجد إصابات بفيروس كورونا في قصر العيني الفرنساوي

إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي من المرضى لتحويلها لمسشتفى عزل بسبب كورونا

ترشيحاتنا

معلول: أردنا الانتقام من الزمالك بعد احداث سوبر الامارات

حكم سماع القرآن بدون إنصات في العمل وأثناء تنظيف البيت.. فيديو

بسمة وهبة تهاجم "الشيخ ترتر": "عدة النصب" غير مقبولة منكم

زحام شديد في سوق مسطرد.. أحمد موسى: الناس بتعمل اللي في دماغها.. فيديو

تفاصيل إصابة ممرضة في ماسبيرو بفيروس كورونا

شباب يدخنون السجائر أثناء الصلاة.. وعباس شومان: لعنة الله عليهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجزر والمشمش والكيوي..اطعمة تحافظ على نضارة بشرتك في رمضان

شاهد.. عارضة أزياء بـ ساق واحدة في جلسة تصوير لدعم ذوي الأعضاء المبتورة

بـ ملابس غزل البنات.. ابنة شريف منير بإطلالة غريبة