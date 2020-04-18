المخرج أبو بكر شوقي في ضيافة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عبر الزووم

وتقام اليوم السبت إطلالة مع الكاتب والمخرج المصري أبو بكر شوقي في تمام الساعة 6:00 مساء ولمدة ساعة للتحدث عن إستغلال أوقات الفراغ المتوفرة خلال فترة الحجر المنزلي وتوظيف هذه الأوقات في كتابة السيناريو وتطويره.





أبو بكر هو صانع أفلام مصري-نمساوي. درس علوم سياسية وصناعة الأفلام في القاهرة، وهو خريج برنامج الدراسات العليا للأفلام من كلية تيش للفنون في جامعة نيويورك. تم عرض أفلامه القصيرة THE COLONY و THINGS I HEARD ON WEDNESDAYS و MARTYR FRIDAY في مهرجانات حول العالم.



الفيلم الروائي الطويل الأول له، "يوم الدين"، افتتح في المسابقة في مهرجان كان 2018 وحاز على جائزة Francois Chalais.