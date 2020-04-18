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فن

المخرج أبو بكر شوقي في ضيافة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عبر الزووم

السبت 18/أبريل/2020 - 06:02 ص
أبو بكر شوقي
أبو بكر شوقي
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محمد نبيـل
تحرص الهيئة الملكية الأردنية للأفلام على تقديم مبادرة #طلّات_سينمائية التي تهدف للتواصل مع صناع السينما في ظل الظروف الراهنة التي تمنع التجمع عبر منصة زووم الإلكترونية.

وتقام اليوم السبت إطلالة مع الكاتب والمخرج المصري أبو بكر شوقي في تمام الساعة 6:00 مساء ولمدة ساعة للتحدث عن إستغلال أوقات الفراغ المتوفرة خلال فترة الحجر المنزلي وتوظيف هذه الأوقات في كتابة السيناريو وتطويره.

أبو بكر هو صانع أفلام مصري-نمساوي. درس علوم سياسية وصناعة الأفلام في القاهرة، وهو خريج برنامج الدراسات العليا للأفلام من كلية تيش للفنون في جامعة نيويورك. تم عرض أفلامه القصيرة THE COLONY و THINGS I HEARD ON WEDNESDAYS و MARTYR FRIDAY في مهرجانات حول العالم.

الفيلم الروائي الطويل الأول له، "يوم الدين"، افتتح في المسابقة في مهرجان كان 2018 وحاز على جائزة Francois Chalais.

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