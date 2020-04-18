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أخبار العالم

البحرية الأمريكية: سنفحص طاقم ثيودور روزفلت للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 02:46 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت القوات البحرية الأمريكية أنها ستفحص طاقم حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا في إطار التحقيق في انتشار الوباء على متن السفينة.

ورجحت البحرية الأمريكية أن يكون الفيروس قد وصل إلى متن السفينة مع طائرات الإمداد، مضيفة أنها ستحيل نتائج الفحوصات إلى فريق العمل التابع للبيت الأبيض.

وأكد المتحدث باسم القوات البحرية الأمريكية أنه تم تأكيد إصابة 660 فردا من طاقم السفينة بفيروس كورونا حتى اليوم الجمعة، ما يعادل نحو 13% من أفراد الطاقم البالغ عددهم 4865 فردا حاليا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".


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