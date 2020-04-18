546 حالة وفاة و6875 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك





أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 546 والإصابات إلى 6875.





وبدأ سريان القيود الجزئية على الحياة العامة في المكسيك مع إغلاق المدارس ودور السينما والمتاحف وتعليق الأحداث والمناسبات العامة، وطلبت السلطات المكسيكية من السكان البقاء في منازلهم على أساس طوعي كجزء من إجراء الأربعة أسابيع.



