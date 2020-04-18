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أخبار العالم

546 حالة وفاة و6875 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك

السبت 18/أبريل/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 546 والإصابات إلى 6875.

وبدأ سريان القيود الجزئية على الحياة العامة في المكسيك مع إغلاق المدارس ودور السينما والمتاحف وتعليق الأحداث والمناسبات العامة، وطلبت السلطات المكسيكية من السكان البقاء في منازلهم على أساس طوعي كجزء من إجراء الأربعة أسابيع.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من أن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا "إتش1 إن1" التي ظهرت في مارس 2009 في المكسيك، داعية إلى رفع الحجر المنزلي "ببطء"
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