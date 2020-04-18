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رياضة

علي معلول عن استبعاده من أمم إفريقيا 2019: الله يسامح آلان جريس .. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 04:31 ص
علي معلول
علي معلول
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محمد رشاد
اكتفى علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب تونس بجملة "الله يسامحه" ليعقب على قرار آلان جيريس مدرب تونس باستبعاده من أمم إفريقيا 2019.

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "لا أحب الحديث عن أي مدرب واحترم وجهة نظره. أقول فقط الله يسامحه ، ما رأيته من دعم جماهير الأهلي وقتها شعرت بأنني مصري وليس تونسي".

وأكمل حديثه قائلا: " أشكر جماهير الأهلي للغاية على مساندتهم ووقوفهم معي، كذلك أشكر الإعلام التونسي ومن ساندني من تونس. أنا تونسي وأفتخر بذلك".

آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس قرر استبعاد علي معلول من قائمة المنتخب النهائية قبل انطلاق أمم إفريقيا 2019 في مصر.

بطولة شهدت خروج تونس من الدور نصف النهائي وحصد المركز الرابع، وتتويج المنتخب الجزائري باللقب.

وانضم صاحب الـ 30 عاما لـ الأهلي قادما من الصفاقسي في 2016 ، كما شارك معلول هذا الموسم في 20 مباراة ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

منذ انضمامه لـ الأهلي، شارك معلول في 121 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 39 ونجح في حصد 6 ألقاب.
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