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باحث: نموذج حساب أعداد المصابين بكورونا في مصر قام على فرضيات خاطئة

السبت 18/أبريل/2020 - 02:36 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أثبت الدكتور أحمد نجيدة، باحث مصري في جامعة بورنسموث الإنجليزية، بالأدلة خطأ فرضية وصول أعداد إصابات كورونا في مصر لـ50 ألفا.

وقال نجيدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc،  أنه لم يتم عمل دراسة علمية لإثبات صحة الأرقام التي تناولها بحث حول أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، والذي نشرته إحدى الصحف الإنجليزية، لافتا إلى أنه وفقا للتقديرات البيانية والرياضية والفرضيات، فإن هذا النموذج البحثي خاطئ.

وأشار إلى أن هناك خطأ في الفرضيات الحسابية، حيث أن النموذج البحثي افترض أن نسبة السائحين المصريين ثابتة فى كل محافظات الجمهورية، وبالتالى يسهل انتقال العدوى بينهم، وهو أمر خاطئ وفرضية غير صحيحة لأن نسبة السائحين مختلفة من مكان إلى أخر بمختلف أنحاء الجمهورية.

ونوه إلى أنه لا يمكن أن يتم التشكيك واتهام الزملاء الباحثين الكنديين الذين أقاموا البحث، ولكن اللوم لابد أن يلقى على وسائل الإعلام التي نشرت هذا التقرير دون أن يتم التأكد من صحة البحث قبل نشره.
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