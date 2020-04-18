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أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على القاهرة مائل للحرارة في الصعيد.. والعظمى 30

السبت 18/أبريل/2020 - 07:01 ص
درجات الحرارة على
درجات الحرارة على القاهرة - صورة أرشيفيةَ
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نورهان خفاجي


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت، معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري ومعظم الأنحاء، ويظل شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائيه صباحا والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويكون الطقس معتدل نهارا شديد البرودة على محافظات الصعيد الشمالية والرياح نشطة على مناطق متفرقة، بينما يكون مائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ولطيف في ساعات الليل.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على محافظات مصر:
القاهرة 27/14
الاسكندرية 23/15
بورسعيد 23/17
سيوه 26/15
رفح 23/12
السويس 27/13
نويبع 26/18
كاترين 24/10
شرم الشيخ 29/19
مرسي علم 26/19
بني سويف 28/15
الاقصر 30/17
أسوان 30/18
الوادي الجديد 30/15
حلايب 26/20

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