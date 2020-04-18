أيمن يونس: لدى أفكار لتطوير الكرة المصرية وأفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة.. فيديو

كشف أيمن يونس نجم نادى الزمالك السابق ، عن تفكيره في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة في حالة انتهاء أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأفكار لديه لتطوير الكرة المصرية من خلال اللوائح والعمل الفني.





وقال يونس في تصريحات لقناة اون تايم سبورت، :" سبق وفكرت في خوض انتخابات نادي الزمالك قبل أن يسحب اوراقه، لا يوجد ما يمنعني من التواجد في القلعة البيضاء في اي وقت .

وأكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن مصر تفتقر لكرة القدم الحقيقية فى السنوات الخمس الأخيرة، لافتا إلى أن الصراعات والتصريحات المتبادلة هى شعار المرحلة وللأسف يلجأ اللاعبون السابقون لتصريحات ساخنة وخروج عن النص من أجل الظهور على الساحة الرياضية.