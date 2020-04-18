الزراعة: لدينا 403 منافذ وتخفيضات على سلع وياميش رمضان

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، أن وزير الزراعة وجه بضرورة وضع مخزونًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة حتى يكون هناك إتاحة للسلع بشكل كبير أمام المواطنين، مشيرا إلى أنهم لديهم 403 منافذ يغطون كافة أنحاء الجمهورية، وتم تزويدها بكافة السلع الأساسية.





وأضاف "القرش"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي"، إن الوزارة حريصة على المحافظة على الصحة العامة، وتقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير المنتجات الأساسية بكميات وفيرة وضخمة.





أكد معاون وزير الزراعة، أن وزارة الزراعة قامت بتطهير أكثر من 5 آلاف منشأة، ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن تخفيضات وزارة الزراعة تبدأ من 25%، وتصل إلى 40%، على السلع و ياميش رمضان وغيره.