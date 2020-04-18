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اقتصاد

بسبب كورونا.. اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة تحذر من كارثة بأفريقيا

السبت 18/أبريل/2020 - 09:04 ص
كورونا في افريقيا
كورونا في افريقيا
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وكالات
حذرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة من أن أكثر من 300 ألف إفريقي قد يموتون بفيروس كورونا المستجد الذي ضرب 52 من 54 دولة في القارة.

وكشفت اللجنة الاقتصادية في بيان أصدرته من مقرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم أن "إفريقيا معرضة للخطر لأن 56% من سكانها يتمركزون في أحياء ومنازل عشوائية وأن 34% من المنازل الإفريقية فقط مجهزة بمنشآت أساسية لغسل الأيدي".

وأكدت اللجنة أن الفيروس يواصل التأثير على الاقتصادات في إفريقيا حيث يتوقع تراجع نموها من نسبة 3.2% إلى 1.8% في أفضل الحالات ما يدفع نحو 27 مليون شخص نحو الفقر المدقع.

وأسفر فيروس كورونا المستجد في إفريقيا عن أكثر من 17 ألفا و400 حالة إصابة و913 حالة وفاة في 52 دولة.
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