علي معلول: انتقالي للأهلي أهم قرار في حياتي

أكد علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه قضى مع القلعة الحمراء أربع سنوات شهدت انتصارات وبطولات، وإنه يأمل أن تستمر إنجازاته وبطولاته مع الفريق خلال المرحلة المقبلة لإسعاد جماهير النادي، وإن فترة وجوده في النادي الأهلي تعد أفضل استكمال لمشواره الكروي، الذي بدأه مع الصفاقسي، حيث لعب للفريق التونسي ثماني سنوات، وحصل على شارة كابتن الفريق وسنه لم تتجاوز 24 عامًا، وكانت تجمعه علاقة ود كبيرة بالجماهير هناك، وتوج بالألقاب أيضًا.





وقال معلول، في حديثه لبرنامج «حوار خاص» على شاشة قناة النادي الأهلي، الذي يقدمه الكابتن أسامة حسني: «النجم التونسي عبدالكريم النفطي هو مثلي الأعلى، وكنت أحلم باللعب إلى جواره، وأتيحت لي الفرصة وأنا ناشئ للمشاركة أمامه في مباراة ودية، وعقب نهاية المباراة اتصل بي، وأبلغني أنني سأكون موجودًا مع الفريق الأول بالصفاقسي، وإلى الآن هناك تواصل بيننا».





وشدد النجم التونسي على أن جميع من تحدث معهم عقب تلقيه عرض النادي الأهلي أثناء وجوده مع الصفاقسي نصحوه بالتمسك بهذه الفرصة الذهبية، وطالبوه بالإسراع في اتخاذ هذه الخطوة، مؤكدًا أنه بعد هذا المشوار مع الأهلي يرى دائمًا أنه اتخذ القرار الصائب.



