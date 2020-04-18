أيمن يونس: تركت التعليق على مباريات كرة القدم بسبب كيس لب.. فيديو

كشف ايمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، انه عقب اعتزاله كرة القدم اتجه للعمل في مجال الاعلام ، وكانت بدايته كمعلق رياضي لمباريات الدوري الا انه اعتزل التعليق الرياضي سريعا واتجه للتحليل في الاستوديوهات .
وقال يونس في تصريحات لقناة اون سبورت، ان سبب اعتزاله التعليق واقعة طريفة حيث كان يعلق علي مباراة الاسماعيلي والترسانة ، وحدثت مشاجرة في أرض الملعب ونزل عضو مجلس ادارة باحد الناديين للمشاركة في المشاجرة وكان يحمل " كيس لب" ، معلقا:" في هذه اللحظة تركت الخناقة وكل شيء وقلت شايفين عضو مجلس الادارة بيتخانق ويضرب وهو ماسك كيس اللب من غير ما يوقع ولا حباية ، وبعدها جاءته نصائح بعدم استكمال التعليق الرياضي والتوجه للتحليل وكانتً بدايته مع الراحل عبده صالحً الوحش.
وأكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن مصر تفتقر لكرة القدم الحقيقية فى السنوات الخمس الأخيرة، لافتا إلى أن الصراعات والتصريحات المتبادلة هى شعار المرحلة وللأسف يلجأ اللاعبون السابقون لتصريحات ساخنة وخروج عن النص من أجل الظهور على الساحة الرياضية.