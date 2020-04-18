أيمن يونس: تركت التعليق على مباريات كرة القدم بسبب كيس لب.. فيديو

كشف ايمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، انه عقب اعتزاله كرة القدم اتجه للعمل في مجال الاعلام ، وكانت بدايته كمعلق رياضي لمباريات الدوري الا انه اعتزل التعليق الرياضي سريعا واتجه للتحليل في الاستوديوهات .





وقال يونس في تصريحات لقناة اون سبورت، ان سبب اعتزاله التعليق واقعة طريفة حيث كان يعلق علي مباراة الاسماعيلي والترسانة ، وحدثت مشاجرة في أرض الملعب ونزل عضو مجلس ادارة باحد الناديين للمشاركة في المشاجرة وكان يحمل " كيس لب" ، معلقا:" في هذه اللحظة تركت الخناقة وكل شيء وقلت شايفين عضو مجلس الادارة بيتخانق ويضرب وهو ماسك كيس اللب من غير ما يوقع ولا حباية ، وبعدها جاءته نصائح بعدم استكمال التعليق الرياضي والتوجه للتحليل وكانتً بدايته مع الراحل عبده صالحً الوحش.