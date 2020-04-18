مفوض السفارة الصينية:شرف لنا إرسال هدية لدولة شقيقة كمصر..فيديو

من جهته رت وزارة الصحة والسكان ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لوصول شحنة مستلزمات طبية ووقائية وكواشف لتحليل كورونا التي أهدتها الصين إلى مصر، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



