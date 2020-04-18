تحرير 130 مخالفة تموينية في حملة بالمنوفية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية حملة مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة للتأكد من صلاحية السلع الغذائية المقدمة للمواطنين وفحص المحلات التجارية



وأسفرت الحملة وأسفرت الحملة

عن تحرير 32 محضر مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وتوقف وتجميع وعدم نظافة،



