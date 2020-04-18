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محافظات

تحرير 130 مخالفة تموينية في حملة بالمنوفية

السبت 18/أبريل/2020 - 04:52 ص
حملة مكبرة
حملة مكبرة
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محمد امين
 شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية حملة مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة للتأكد من صلاحية السلع الغذائية المقدمة للمواطنين وفحص المحلات التجارية 

 وأسفرت الحملة  عن تحرير 32  محضر مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وتوقف وتجميع وعدم نظافة، 

 كما تم تحرير  85  محضر أسواق للبيع بأزيد من السعر الرسمى وعدم الإعلان عن الأسعار  وبيع سلع مجهولة المصدر.

 كما تم  تحرير محضر جنح ضد صاحب محل أدوات كهربائية بناحية منوف لحيازته وعرضه للبيع أسلاك وكابلات كهربائية مجهولة المصدر

 كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل منظفات ل لعرضه سلع مجهولة المصدر  وقيامه بإدارة المحل دون ترخيص وتم الغلق الفوري للمحل 

 فيما أكد  محافظ المنوفية علي استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي بالتنسيق بين مديرية التموين ومديرية الأمن لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل علي توفير الاحتياجات اللازمة. 
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