سبت الطلبات ينقذ عجوزا مصابت بالسرطان خلال الحظر في بريطانيا

سهل "السَبت" أو دلو الطلبات على رجل عجوز مصاب السرطان الكثير من الأشياء في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا القاتل وفرض حظر التجوال في بريطانيا.

اعتاد «جون جودفيلو» 64 عامًا النزول إلى مطعم الوجبات أسفل منزله لتناول طعامه الشهي يوميًا قبل أن يصاب بسرطان الرئة في عام 2010 وتطور حالته إلى خطيرة ليجلس منتظرًا الموت في شرفته.

ومنذ أن علمت صاحبة المطعم «جان هاردينج» وزوجها بحالته الخطيرة وأن لديه فقط 18 شهرًا ليعيشهم قبل أن يقتله السرطان، حاولا مساعدته بـ "سبت الطلبات".

يوميًا في وقت الغداء يخرج الزوجان أسفل شرفة العجوز المسكين ويضعا وجباته التي اعتاد تناولها قبل مرضه في الدلو الذي ينزله العجوز جون من شرفته مع المال.

لم يقتصر الدلو على تلقي الطعام فقط فقد أصبح عادة، فيتسلم العجوز به صحف البريد والمستلزمات الأخرى من خلال شرفته، حيث نسي فتح الباب منذ سنوات لعدم قدرته على الحركة إلا في حدود.

وعلى الرغم من إغلاق المطاعم وفرض الحظر في بريطانيا لمدة 3 أشهر إلا أن الزوجين لم يتوقفا عن وضع الطعام يوميًا في نفس المعاد للعجوز في الدلو ليتناوله.