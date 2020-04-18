أخبار الفن.. نيللى كريم ممنوعة من البكاء.. سعد الصغير ينفي إصابته بكورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:



انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن إصابة المطرب الشعبي سعد الصغير بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور صورة له بالمستشفى.





نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات " تيك توك " فيديو جديد .





نشرت الصفحة الرسمية عبر فيسبوك لـ"إيجبت كاليندر" - المنتجة لأوبريت «أنت أقوى» الموعد الرسمي لانطلاق الأوبريت، الذي يشارك به أهم نجوم الفن في الوطن العربي تضامنا مع الإنسانية في رسالة من مصر لدعم متضرري كورونا ولبث حالة من التكاتف للعبور من الأزمة الراهنة.





نيللي كريم: ممنوعة من البكاء في أعمالي لمدة 6 أشهر بأمر الطبيب حازت حلقت الفنانة نيللى كريم ببرنامج أبلة فاهيتا ، علي قناة أون والتي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا على مشاهدة كبيرة.



سيطرت على الوسط الفني خلال الساعات الماضية، واحدة من أشهر وأسرع قصص الحب فيه، والتي تكللت بعقد القران، كان بطلها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وزوجته الفنانة ياسمين صبري، اللذان قررا إنهاء فترة الخطوبة سريعًا بعد أيام قليلة، ودخول عش الزوجية.



