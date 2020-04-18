بالشموع.. الأقباط يحولون منازلهم إلى كنائس صغيرة للصلاة بعد غلق الكنائس

من المعروف لدى الأقباط قبل عيد القيامة يأتي أسبوع يسمى " أسبوع الآلام " أو " الأسبوع المقدس " وهذا يعتبر من الأيام الأكثر قدسية لدى الأقباط، يتميز بالصلاة المستمرة داخل الكنيسة طول اليوم ليلا ونهارا .

هذا العام جاء الأسبوع مع غلق الكنائس، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير مع زيادة عدد الإصابات والوفيات قررت الكنيسة المصرية إصدار قرار بغلق الكنائس، وذلك للحفاظ على سلامة أبنائها .

ولكن، لم يستسلم الاقباط للظروف وحولوا منازلهم الى كنائس صغيرة، يصلون كل يوم طوال الأسبوع بنفس طقس الكنيسة، حتى لا يفقدوا بركة هذه الأيام التي لا تتكرر إلا مرة واحدة.

استطاعت عدسة صدى البلد، دخول واحدة من هؤلاء الكنائس الصغيرة لرصد كيف يقومون شعب هذه الكنيسة بأداء الصلوات داخل منازلهم .

وجدنا الصغير قبل الكبير يصلي من قلبه، يدعون الله بكل جوارحهم أن يعبر عن العالم هذه الأيام الصعبة، التي حالت بينهم وبين وجودهم في الكنيسة في هذه الأيام المقدسة، فقد رسمت على وجوههم علامات الحزن الدفين لعدم إقامة -ولأول مرة في تاريخنا الحديث- طقوس هذا الأسبوع في الكنائس المصرية.





أضاءوا الشموع في أيديهم كما تعودوا، ووقفوا بخشوع أمام صلبانهم وأيقوناتهم، كما لو كانوا في الكنيسة، يرفعون صلواتهم وطلباتهم أملا من الله أن يرفع هذا البلاء عن العالم.



